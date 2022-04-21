«داعش» يتبنى الهجوم على مسجد في مزار شريف بأفغانستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، تبنيه الهجوم على مسجد في مزار شريف في أفغانستان، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل.

أكد مسؤولون صحيون في أفغانستان سقوط 5 قتلى و65 مصابا على الأقل جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مسجد كبير بمدينة مزار شريف شمال البلاد.

وقال مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" إن حصيلة الانفجار الأولية بلغت حتى الآن خمسة قتلى و65 جريحا على الأقل، حسبما أفادت الصحيفة الأفغانية في تقرير جديد صادر عنها اليوم.

أفادت وسائل إعلام أفغانية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار دوى اليوم الخميس، في مسجد كبير بمدينة مزار شريف شمال البلاد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكدت قناة "طلوع نيوز" أن الانفجار هز مسجد سه دكان الواقع في إحدى المناطق الشعبية في رابع أكبر مدن أفغانستان.

وأوضحت وكالة "آماج نيوز" أن الانفجار دوى داخل المسجد أثناء أداء صلاة الظهر.

وأكد مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" أن حصيلة الانفجار الأولية بلغت حتى الآن خمسة قتلى و65 جريحا على الأقل.

وأشارت منصة "هرات تايمز" الإعلامية الأفغانية على قناتها في "تيليغرام" إلى أن مسجد سه دكان يعد من أكبر وأقدم مساجد أفغانستان، بحسب المنصة الإخبارية في أفغانستان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد قاري عبد الله عابدي، المتحدث باسم شرطة مدينة كندوز شمال شرق أفغانستان، صحة الأنباء عن وقوع انفجار آخر في منطقة سردوره، مع ورود أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب وسائل إعلام أفغانستانية.

وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية منذ استيلاء طالبان على الحكم منتصف أغسطس الماضي، فيما تلقي الحركة باللوم في معظم التفجيرات على تنظيم داعش الإرهابي.