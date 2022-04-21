الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«داعش» يتبنى الهجوم على مسجد في مزار شريف بأفغانستان

مسجد مزار شريف
مسجد مزار شريف

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، تبنيه الهجوم على مسجد في مزار شريف في أفغانستان، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل.

أكد مسؤولون صحيون في أفغانستان سقوط 5 قتلى و65 مصابا على الأقل جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مسجد كبير بمدينة مزار شريف شمال البلاد.

وقال مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" إن حصيلة الانفجار الأولية بلغت حتى الآن خمسة قتلى و65 جريحا على الأقل، حسبما أفادت الصحيفة الأفغانية في تقرير جديد صادر عنها اليوم. 

أفادت وسائل إعلام أفغانية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار دوى اليوم الخميس، في مسجد كبير بمدينة مزار شريف شمال البلاد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكدت قناة "طلوع نيوز" أن الانفجار هز مسجد سه دكان الواقع في إحدى المناطق الشعبية في رابع أكبر مدن أفغانستان.

وأوضحت وكالة "آماج نيوز" أن الانفجار دوى داخل المسجد أثناء أداء صلاة الظهر.

وأكد مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" أن حصيلة الانفجار الأولية بلغت حتى الآن خمسة قتلى و65 جريحا على الأقل.

وأشارت منصة "هرات تايمز" الإعلامية الأفغانية على قناتها في "تيليغرام" إلى أن مسجد سه دكان يعد من أكبر وأقدم مساجد أفغانستان، بحسب المنصة الإخبارية في أفغانستان. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد قاري عبد الله عابدي، المتحدث باسم شرطة مدينة كندوز شمال شرق أفغانستان، صحة الأنباء عن وقوع انفجار آخر في منطقة سردوره، مع ورود أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب وسائل إعلام أفغانستانية. 

وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية منذ استيلاء طالبان على الحكم منتصف أغسطس الماضي، فيما تلقي الحركة باللوم في معظم التفجيرات على تنظيم داعش الإرهابي.

داعش أفغانستان الهجوم مسجد شريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بتوجيهات الرئيس.. بدء صرف معاشات مايو غدا

ترحيل «راتب» و«حسانين» إلى سجن 15 مايو بعد الحكم عليهما في «الآثار الكبرى»

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

بالأسماء.. تفاصيل الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين بـ«الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للحرم القدسي

16 بندًا لمنع انتهاكات إسرائيل.. بيان اللجنة العربية حول الأوضاع فى الأقصى

اللجنة العربية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى