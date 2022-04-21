سميحة أيوب: الدراما تمضي نحو الأفضل.. والمسرح في أزمة

أشادت سيدة المسرح العربي، الفنانة سميحة أيوب، بمستوى الأعمال الدرامية التي تخوض الماراثون الرمضاني لهذا العام، لافتة إلى أن أهم ما يميز أغلب المسلسلات التي يتم عرضها حاليًا خلال الشهر الكريم النقلة الكبيرة التي تحققت على مستوى اختيار النصوص والموضوعات التي تناقشها، وتطور الكتابة والتنوع في مناطق التصوير، والاستعانة بأحدث التقنيات في تصوير المسلسلات إلى جانب تألق عدد من المواهب الشابة.

وقالت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات صحفية: "إن الدراما حاليًا تمضي نحو الأفضل، بعدما ظلت لسنوات تبث السموم والتي تتمثل في السلوكيات والظواهر السلبية المرفوضة والإسفاف والبلطجة والمخدرات، وغيرها، وهو الأمر الذي استفزني كثيرًا، وسعدت بمستوى الدراما الاجتماعية التي تقدم هذا العام لأن الجمهور بحاجة إلى الدراما الاجتماعية التي تناقش همومه وقضاياه بشكل راقٍ".

وعبَّرت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل "انحراف" والذي تخوض به ماراثون دراما رمضان لهذا العام، مشيرة إلى أن المسلسل حقق نسبة مشاهدة مرتفعة لأنه ليس بعيدًا عن عالمنا.

وأشارت سميحة أيوب إلى أن مسلسلات "الاختيار 3" و"العائدون" و"ملف سري" و"راجعين يا هوى"، من أقوى الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في الماراثون الرمضاني لهذا العام.

وعن سر انسحابها من المسرح بعد تحمسها له خلال الفترة الماضية، قالت سميحة أيوب إن المسرح يعاني حاليًا أزمة حقيقية، ويواجه معوقات كثيرة نتيجة متغيرات عديدة منها "ريتم" العصر الذي نعيشه، كما أن العائد المادي لمشاركة النجوم في المسرح لا يتناسب مع الجهد المبذول والفن الراقي الذي يقدمونه، مشيدة بتجربة النجم الكبير محمد صبحي، والمسرح الهادف الذي يقدمه.

وعن مستوى الأعمال السينمائية حاليًا، أشارت الفنانة سميحة أيوب إلى أن السينما تطورت كثيرًا نحو الأفضل، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة والاعتماد على النصوص الجيدة ونجوم الشباك، إلا أنها تعاني حاليًا ضعف الإنتاج.