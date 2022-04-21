استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة: ففي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 50 ألفا و889 حالة إصابة جديدة، و121 حالة وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في فنلندا إلى مليون و472 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و638 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 21 ألفا و931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و106 آلاف و230 إصابة، كما سجلت وزارة الصحة 129 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 27 ألفا و392 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 آلاف و968 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و409 آلاف و202 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و465 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 10 آلاف و371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 861 ألفا و118 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 600 حالة.

وتعافى على مدار أمس 9 آلاف و631 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 804 آلاف و658 شخصا.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و440 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و890 ألفا و336 إصابة، وسجلت سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 40 ألفا و38 حالة.

وتعافى على مدار أمس، ألف و704 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و825 ألفا و513 شخصا.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و58 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 43 ألفا و243 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 856 وفاة.

وفي المجر، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و41 حالة إصابة جديدة، و24 حالة وفاة.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن إلى مليون و888 ألفا و906 حالات، وبلغت حصيلة الوفيات 46 ألفا و24 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 2841 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 4 آلاف و663 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 193 ألفا و953 إصابة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل ألفين و415 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و13 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و770 ألفا و460 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و803 حالات، بحسب صحيفة -ذا سلوفاك سبكتاتور.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2380 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و49 ألفا و974 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 522 ألفا و62 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 13 ألفا و433 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و514 ألفا و479 شخصا، وذلك بعدما تعافى 1231 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.



وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و178 حالة إصابة بالفيروس، و30 حالة وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و988 ألفا و518 حالة، وتبلغ الوفيات 115 ألفا و899 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و149 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و52 ألفا و417 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 9 آلاف و42 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و133 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 815 ألفا و533 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و735 حالة.

وفي لاوس، أعلنت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته تسجيل ألف و3 حالات إصابة بكوفيد-19، ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 203 آلاف و545 حالة، وتبلغ الوفيات 730 حالة، بحسب صحيفة /ذا لواتيان تايمز/ المحلية.



وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1290 حالة اصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و730 ألفا و560 حالة، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 324 ألفا و4 وفيات.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1253 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون وألف و719 حالة والوفيات إلى 6568 حالة.



وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 803 حالات إصابة جديدة، وحالتي وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 569 ألفا و347 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و528 حالة.



وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و148 ألفا و420 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و827.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 223 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و653 ألفا و915 إصابة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 16 ألفا و794 وفاة.

وتعافى على مدار أمس 399 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و634 ألفا و990 حالة.



وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 134 حالة إصابة جديدة، و66 حالة وفاة.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و683 ألفا و865 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 60 ألفا و56 حالة.



وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 103 حالات إصابة جديدة، ولم تسجل أي حالات وفاة.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و527 ألفا و589 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و368 حالة.



وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 86 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.

ووصلت حصيلة الإصابات في بوليفيا حتى الآن إلى 904 آلاف و212 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 21 ألفا و906 حالات.



وفي أفغانستان، سجلت وزارة الصحة 56 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 178 ألفا و611 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 7 آلاف و 680 حالة وفاة.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، وصفر وفيات، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و491 حالة، والوفيات إلى 2177.



وفي أوزبكستان، تم الاعلان عن رصد 34 حالة اصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و391 حالة، والوفيات إلى 1637.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و431 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 41 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و945 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.