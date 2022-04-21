انخفاض كبير في أسعار الخضروات بالأسواق وتباين الطماطم (فيديو)

بدأت أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الانخفاض تدريجيا خلال الأيام الجارية بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، واقتراب عيد الفطر المبارك، وشهدت أسعار الخضروات داخل الأسواق اليوم الخميس انخفاضا كبيرًا عدا الطماطم والتي تكون في حالة تذبذب مستمر ما بين انخفاض وارتفاع على عكس باقي الخضروات.

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الخميس، بسوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، والتي بدأت تنخفض خلال الأيام الجارية بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته منذ بداية شهر رمضان الكريم.

رصدت «الدستور» في بث مباشر أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم اليوم الخميس وحركة البيع والشراء.

وشهدت الأسواق إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين خلال أيام شهر رمضان الكريم، واليوم الخميس، حيث يحرص المواطنون على شراء احتياجاتهم وتخزين السلع الغذائية من الخضروات واللحوم لسد احتياجاتهم، حيث بدأ العديد من المواطنين في التوافد على الأسواق لشراء مستلزماتهم خاصة بعد بداية انخفاض الأسعار الكبير الذي شهده العديد من السلع والخضروات داخل الأسواق في الأيام الجارية.

ويقول الحاج ممدوح صاحب إحدى محال الخضار والفاكهة بمنطقة الدقي إن “الأسعار بدأت في الانخفاض خلال الأيام الجارية طبيعية الموسم وبسبب عروة الصيف، لافتا إلى أن الطماطم عاودت الارتفاع مرة أخرى وتراوح سعرها ما بين ١٠ و١٥ جنيها بعد أن كانت انخفضت لـ٨ جنيها خلال الأيام القليلة الماضية، وعن الفاكهة أوضح أن هناك استقرار في أسعارها من فترة كبيرة والإقبال عليها متوسط”.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين استقرارا، حيث عاودت اسعار الطماطم الارتفاع ليتراوح سعر الكيلو ما بين ١٠ و١٥ جنيها بعد أن كانت انخفضت لـ5 و6 و10 جنيها للكيلو الواحد، والبطاطس تراوحت ما بين ٥ لـ6 جنيهات، البصل وصل سعره لـ2 و3.5 جنيهات، الكوسة بـ4 و6 و8 جنيهات، الفاصوليا انخفض سعرها لـ8 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوح سعر الجزر ما بين 3 و4 جنيهات، بينما انخفض سعر الفلفل لـ12 جنيهًا، وانخفض أيضًا الباذنجان لـ١٢ جنيهًا، الملوخية وصل سعرها لـ12 جنيهًا، والخيار 10 جنيهات، واستقر سعر الثوم عند 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

وانخفضت أسعار الفاكهة أيضا خلال الأيام الجارية، حيث تراوح سعر البرتقال ما بين 3.5 و6 جنيهات، اليوسفي تراوح سعره من 3 لـ7 جنيهات، الموز 8 لـ12 جنيهاً، الفراولة تراوح سعرها ما بين 8 و12 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح ما بين ٢٥ و ٣٥ جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الأناناس لـ15 جنيها، والبطيخ تم طرحه ويتراوح سعره ما بين ١٠ و20 جنيها.