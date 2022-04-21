قيادات قنا يبحثون 23 شكوى خلال استقبالهم للمواطنين.. اليوم 

واصلت قيادات محافظة قنا ممثلة فى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا إنه تم اليوم بحث 23 شكوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش “تكافل وكرامة”، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الداودي أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن تم التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية، ويبني جسور الثقة بين المواطن والدولة.

وفي سياق آخر التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بعدد 38 شابا من الشباب المتقدمين لمشروع “سيارة الطعام المتنقلة” اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك لتذليل العقبات التى تواجههم، أثناء البدء فى مشروعهم، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد فرغلي مدير البنك الزراعي المصرى بقنا، ومحمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا وممثل عن إدارة الحماية المدنية وعن شرطة المرافق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا إن مبادرة “سيارة الطعام المتنقلة”، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري، وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية، ومراعاة سلامة الغذاء، وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

كما وجه “الداودي” المسئولين التنفيذيين بالعمل على تيسير الإجراءات على الشباب لتشجيعهم في بداية حياتهم لإقامة مشروعهم الخاص، مشددًا علي الالتزام بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وفي حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائياً، وذلك بناءً على تقرير اللجنة الفنية المُكلفة بفحص تلك السيارات، والتى تم تشكيلها برئاسته، كما تم الاتفاق مع البنك الزراعي بقنا على تمويل الشباب ومساعدتهم بتقديم القرض كاملا لشراء سيارات الطعام بفايدة تصل إلى 5 % متناقصة.