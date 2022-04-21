«يوداس».. لحن ينتحب فيه الشعب لخيانة يهوذا للمسيح في خميس العهد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بخميس العهد.

وقال المرتل الكنسي ثروت صبحي، خريج معهد ديدموس الضرير لتأهيل مرتلي الكنائس، إن لحن يوداس يعتبر أكثر الألحان القبطية التي ترتل داخل الطقوس الكنسية من جهة الشهرة في خميس العهد، وتقول كلماته بحسب اللحن باللغة اليونانية.

وترجم صبحي كلمات اللحن الى اللغة العربية قائلا: "يا يهوذا مخالف الناموس , بالفضة بعت المسيح لليهود مخالفي الناموس.. فأما مخالفو الناموس أخذوا المسيح سمروه علي الصليب في موضع الاقرانيوين.. في جنبك وضعوا حربة و مثل لص سمروك علي الخشبة و وضعوك في قبر يا من أقام لعازر من القبر.. باراباس اللص المدان أطلقوه و السيد الديان صلبوه.. لأنه كما مكث يونان ثلاثة أيام في بطن الحوت هكذا مخلصنا أقام ثلاثة أيام و بعد أن مات ختموا القبر.. بالحقيقة قام و الجند لم يعلموا انه حقا نهض مخلص العالم الذي تألم و قام لأجل جنسنا، يا رب المجد لك ..أمين.

وأشار صبحي في تصريحاته لـ "الدستور" الى ان هذه القطعة قد صنعت خصيصا لينتحب الشعب على خيانة يهوذا تلميذ المسيح لمعلمه وهو أمر يستحق الشجب والادانة، موضحا انه اثناء تلاوة هذا اللحن يقوم احد الشمامسسة بارتداء ملابس الخدمة الكنسية ولكن بالمقلوب ويدور بظهره بعكس عقارب الساعة وامامه الكهنة والشمامسة وهم يرتلون اللحن.