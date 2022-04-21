اللجنة العربية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى

الإمارات تنقل موقفنا لمجلس الأمن..

أصدرت اللجنة الوزارية العربية بيانا، اليوم الخميس، أدانت فيه انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق المصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى المبارك.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية، والتي تضم مصر والأردن وفلسطين والجامعة العربية، اجتماعًا، صباح اليوم، في العاصمة الأردنية «عمان»، بشأن التطورات الأخيرة في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت ‏اللجنة الوزارية العربية ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على أساس القانون الدولي.

وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ‏إنه يجب إيجاد تهدئة شاملة من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ‏مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة من أجل إعادة السكينة إلى الأقصى ووقف الاعتداءات.

‏وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن اللجنة قررت الاعتماد على آليات للتحرك دبلوماسيًا ضد الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية.

وتابع: "‏الإمارات باعتبارها عضوًا في مجلس الأمن الدولي ستتكفل بنقل انشغالاتنا إلى المجلس".

‏من جانبه، أوضح رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، أن إسرائيل تريد فرض وضع قائم في المسجد الأقصى.

وتستمر اقتحامات القوات الإسرائيلية والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال الأيام الماضية، كما يعتدون على المصلين الفلسطينيين بالضرب وإطلاق النار.