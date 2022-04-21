الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 20 لمصطفى شعبان

دايما عامر
دايما عامر

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 20 للنجم مصطفى شعبان، والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة فضائيتي الحياة وon. 

موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 20

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 20. 

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا لتطرقه إلى العديد من القضايا التي تهم التعليم والطلاب من خلال عمل مصطفى شعبان كمشرف اجتماعي بإحدى المدارس الدولية ضمن أحداث العمل. 

يعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 20 للنجم مصطفى شعبان خلال الموسم الرمضاني الجاري عبر قناتي الحياة وon بشكل يومي خلال شهر رمضان. 

وكانت قناتي الحياة وon قد حصلت على حقوق العرض الحصرية لمسلسل دايما عامر داخل مصر خلال شهر رمضان بينما يعرض مسلسل دايما عامر بالتزامن على عدد من القنوات العربية خلال شهر رمضان وكذلك منصتي watch it و Shahid vip. 

مسلسل دايما عامر الحلقة 20 

يعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 20 لمصطفى شعبان و يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحا من اليوم التالي.

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مواعيد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 20 على On 


كما يتم عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 20 لمصطفى شعبان على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

مسلسل دايمًا عامر

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة  مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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