الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لاستثمارها في الماشية.. صاحب محل لحوم يستولي على 1.1 مليون جنيه بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

 تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية، يفيدون فيه بتضررهم من قيام صاحب محل لحوم، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية،  بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمار أموالهم وتوظيفها فى مجال تجارة اللحوم والماشية مقابل أرباح متفق عليها، وقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة، وأن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاط احتيالي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مجال تجارة اللحوم والماشية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون ومائة ألف جنيه مصري، من المُبلغين حيث توقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ ، وكذا الأرباح التى وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

وزارة الداخلية الاموال العامة جرائم الأموال العامة الغربية صاحب محل لحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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