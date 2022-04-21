الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصريح بدفن جثمان شاب لقى مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

شاب لقى مصرعه أثناء
شاب لقى مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد

قررت جهات التحقيق بنيابة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، التصريح بدفن جثمان شاب لقى مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد أن نجح رجال  مباحث قسم أول المحلة الكبرى في التوصل لهويته واستدعاء أهليته والتعرف على الجثة واستلامها لدفنها بمقابر الأسرة، حيث تبين أن الشاب المتوفي يدعى "ع. م" 25 عاما ويقيم بأحد شوارع حي أول المحلة الكبرى.

وكانت منطقة منشية البكري التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت   واقعة مأساوية عندما لقى شاب يبلغ من العمر 25 عاما مصرعه، عند عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام مستشفى حميات المحلة الكبرى وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى،  يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب على شريط السكة الحديد بمنطقة "الشعبية" منشية البكري بمدينة المحلة متوفيا من جراء صدمه بقطار طنطا المنصورة أثناء مروره بالمحلة الكبرى.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمباحث الجنائية الي موقع البلاغ وتبين العثور على جثة شاب متوفيا من جراء الحادث، وعبوره لشريط السكة الحديد أثناء مرور القطار وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء أهلية الشاب المتوفي لسؤالهم والتصريح بدفن الجثة.

التصريح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه أثناء عبوره شريط السكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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