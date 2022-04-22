الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الكلاسيك يتصدر الموضة».. «بليزر بيج» عصرية عليك تجربتها في 2022

الموضة».. «بليزر
الموضة».. «بليزر بيج

يعد اللون البيج أحد أكثر الألوان الكلاسيكية التي لا تقل أهميتها أبدا، و"البليزر" أو السترة البيج عنصر أساسي يمكن رؤيته في خزانة أي فتاة تقريبًا، وتعد هي الخيار الأفضل  حاليا وفقا للموضة، وكيف تصممها للمناسبات المختلفة والطقس المختلف ونستعرض ذلك وفقا لموقع "styleoholic".

بنطلون بيج مع سترة كبيرة الحجم وقبة مدورة رمادية وقبعة واسعة الحواف وحقيبة صغيرة أنيقة مطبوعة

بنطلون بيج مع سترة  بيج كبيرة الحجم، وقبة مدورة رمادية وقبعة واسعة الحواف وحقيبة صغيرة أنيقة صغيرة.

فستان أسود منقط ميدي ، جزمة سوداء ، بليزر بيج لمظهر خريف مريح وأنثوي

فستان أسود منقط "ميدي"،  حذاء أسود، "بليزر بيج" لمظهر خريف مريح وأنثوي.

 

مظهر جريء ورائع مع قميص أبيض وجينز أزرق وحذاء أسود وسترة جمل كبيرة الحجم وحقيبة مطبوعة وقبعة سوداء واسعة الحواف

مظهر جريء ورائع مع قميص أبيض وجينز أزرق، وحذاء أسود، وسترة بلون جملي كبيرة الحجم، وحقيبة مطبوعة، وقبعة سوداء واسعة الحواف.

إطلالة مشرقة وأنيقة مع تي شيرت أسود وجينز أزرق وحذاء أحمر وسترة جملي وحقيبة كلتش سوداء صغيرة لفصل الربيع

إطلالة مشرقة وأنيقة مع تي شيرت أسود، وبنطلون جينز أزرق، وحذاء بلون بني لامع،وسترة بلون جملي، وحقيبة كلتش سوداء صغيرة لفصل الربيع.

تي شيرت بني وسترة بيج وجينز أزرق قصير وحذاء تان وحقيبة بنية لمظهر باريسي أنيق

"تي شيرت" بني وسترة بيج وجينز أزرق قصير وحذاء تان وحقيبة بنية لمظهر باريسي أنيق.

مظهر جذاب مع تي شيرت أسود وبنطلون أسود وحذاء رياضي أسود وسترة بيج كبيرة الحجم وحقيبة سوداء يمكن أن يكون مناسبًا للعمل

مظهر جذاب مع تي شيرت أسود، وبنطلون أسود وحذاء رياضي أسود، وسترة بيج كبيرة الحجم وحقيبة سوداء يمكن أن يكون مناسبًا للعمل

مظهر مكتب أنيق وأنيق مع فستان أسود ميدي سهل الارتداء ، وحذاء بكعب أسود ، وسترة بيج كبيرة الحجم ، وحقيبة كلاتش محايدة

مظهر أنيق للعم لمن المكتب، مع فستان أسود ميدي سهل الارتداء، وحذاء بكعب أسود، وسترة بيج كبيرة الحجم ، وحقيبة كلاتش.

طقم أنيق مع بنطال جينز أسود وحذاء طويل ، وسترة بيج كبيرة الحجم ، وقميص أسود ، وحقيبة كلاتش سوداء

طقم أنيق مع بنطال جينز أسود وحذاء طويل، وسترة بيج كبيرة الحجم ، وقميص أسود ، وحقيبة كلاتش سوداء

تي شيرت رمادي جرافيت ، جينز أزرق فاتح ، حذاء بورجوندي ، سترة بيج لمظهر أنيق باريسي بسيط

"تي شيرت" رمادي جرافيت ، جينز أزرق فاتح ، حذاء بورجوندي، سترة بيج لمظهر أنيق باريسي بسيط.

تيشيرت رمادي وسترة بيج كبيرة الحجم وكولوت أبيض وحذاء بني وحقيبة رمادية صغيرة لإطلالة عمل بسيطة

"تي شيرت" رمادي وسترة بيج كبيرة الحجم، وكولون أبيض، وحذاء بني، وحقيبة رمادية صغيرة لإطلالة عمل بسيطة.

زي عمل جميل مع سترة جمل ، وسراويل جينز بيضاء ، وحذاء أبيض ، وحقيبة الخصر البني فكرة رائعة مع الكثير من الأناقة

زي عمل جميل مع سترة بلون جملي، وسراويل جينز بيضاء ، وحذاء أبيض ، وحقيبة الخصر البني فكرة رائعة مع الكثير من الأناقة.

 

مظهر مكتبي جميل لفصل الربيع أو الصيف ، مع بلوزة بيضاء ، وشورت برمودا أبيض ، وسترة بيج كبيرة الحجم ، وكعب عاري وحقيبة داكنة

مظهر مكتبي جميل لفصل الربيع أو الصيف، مع بلوزة بيضاء ، وشورت برمودا أبيض، وسترة بيج كبيرة الحجم، وكعب عاري وحقيبة داكنة.

إطلالة جميلة من الربيع إلى الصيف مع قميص مخطط ، وبنطلون جينز أزرق ، وصندل أسود ، وسترة جمل كبيرة الحجم وحقيبة بيضاء

إطلالة جميلة من الربيع إلى الصيف مع قميص مخطط، وبنطلون جينز أزرق، وصندل أسود، وسترة بلون جملي كبيرة الحجم وحقيبة بيضاء.

نظرة مكتبية راقية وأنثوية برقبة عالية بيضاء ، وتنورة بنية ملفوفة متوسطة الطول ، وحذاء ذهبي ، وسترة بيج وحقيبة كلاتش خضراء

نظرة مكتبية راقية وأنثوية برقبة عالية بيضاء ، وتنورة بنية ملفوفة متوسطة الطول، وحذاء ذهبي، وسترة بيج وحقيبة كلاتش خضراء.

 

طقم أنيق وأنيق مع تي شيرت أبيض وبنطلون وحذاء بكعب أبيض وحقيبة بنية

طقم أنيق وأنيق مع "تي شيرت" أبيض وبنطلون وحذاء بكعب أبيض وحقيبة بنية.

زي عمل أنيق مع تي شيرت أبيض ، وسترة بيج كبيرة الحجم ، وبنطلون أسود ، وحذاء بلون بني فاتح ، وحقيبة أنيقة من الجلد المدبوغ

زي عمل أنيق مع "تي شيرت" أبيض، وسترة بيج كبيرة الحجم ، وبنطلون أسود ، وحذاء بلون بني فاتح ، وحقيبة أنيقة من الجلد المدبوغ.

مظهر مناسب لكل الأوقات مع تي شيرت أبيض وجينز أبيض وحذاء بلون بيج وسترة منقوشة باللون البيج وساعة هي فكرة رائعة للعمل

مظهر مناسب لكل الأوقات مع "تي شيرت" أبيض، وجينز أبيض، وحذاء بلون بيج، وسترة منقوشة باللون البيج وساعة هي فكرة رائعة للعمل. 

 

زي عمل ربيعي دائم مع تي شيرت أبيض وسترة بيج وجينز أزرق قصير وحذاء بلونين وحقيبة سوداء

زي عمل ربيعي مع "تي شيرت" أبيض، وسترة بيج، وجينز أزرق قصير، وحذاء بلونين وحقيبة سوداء

اطلالة صيفية عصرية مع تي شيرت ابيض وحذاء راكب الدراجة النارية اسود وسترة بيج كبيرة وحزام اسود وحقيبة سوداء مبهر

اطلالة صيفية عصرية مع "تي شيرت" أبيض، وحذاء راكب الدراجة النارية بون أسود وسترة بيج كبيرة وحزام أسود وحقيبة سوداء مبهر

 

قميص أبيض ، سترة كبيرة الحجم ، بنطلون ، جوارب سوداء وبيضاء وحذاء رياضي أبيض بالإضافة إلى حقيبة صغيرة

قميص أبيض ، سترة كبيرة الحجم ، بنطلون ، جوارب سوداء وبيضاء وحذاء رياضي أبيض بالإضافة إلى حقيبة صغيرة.

فستان ميدي أبيض بكسرات ، وسترة كبيرة تان ، وحقيبة منسوجة بيضاء ، وحذاء طويل كريمي بمقدمة مربعة لإطلالة أنيقة وبناتية

فستان ميدي أبيض بكسرات، وسترة كبيرة بلون "التان"، وحقيبة منسوجة بيضاء ، وحذاء طويل كريمي بمقدمة مربعة لإطلالة أنيقة وبناتية

 

تي شيرت أبيض ، جينز أسود قصير ، حذاء ذو ​​كعب عالٍ أسود ، سترة بيج كبيرة الحجم ، حقيبة يد منسوجة باللون الأسود ونظارة شمسية عين القطة

"تي شيرت" أبيض ، جينز أسود قصير، حذاء ذو ​​كعب عالٍ أسود ، سترة بيج كبيرة الحجم ، حقيبة يد منسوجة باللون الأسود ونظارة شمسية عين القطة.

 

جينز فضفاض أزرق ، حذاء رياضي أرجواني ، سترة بيج كبيرة الحجم وحقيبة ظهر سوداء لكل يوم

جينز فضفاض أزرق ، حذاء رياضي، سترة بيج كبيرة الحجم، وحقيبة يد سوداء مناسبة لكل يوم.

البيج هو أحد أكثر الألوان الكلاسيكية الألوان الكلاسيكية ا السترة البيج عنصر أساسي يمكن رؤيته خزانة أي فتاة السترة البيج هي الخيار الأفضل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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