سكرتير عام المنوفية يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاقتصادي

عقد اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة اجتماع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم ومنوف وبركة السبع وتلا والسادات ورئيس حى غرب شبين الكوم ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، ومدير مديرية الإسكان ومدير المديرية المالية ومديري إدارات التسكين والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية وأملاك الدولة والحسابات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق ، وقامت مدير إدارة التسكين بالمحافظة بإستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الإقتصادى الجارى تنفيذها، والتي تضم إنشاء 5 عمارات سكنية وهم إستكمال إنشاء عمارة إسكان اقتصادى بالعزبة الغربية بمساحة 1152 متر لـ 14، وحدة سكنية عبارة عن أرضى و 6 أدوار علوية، حيث تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني والتشطيبات، وعمارة إسكان اقتصادي بحي غرب شبين الكوم بجوار أرض الدريسة، وعمارة إسكان اقتصادي بجوار الجمعية الاستهلاكية بمدينة تلا على مساحة 130 متر بعدد 10 وحدات سكنية عبارة عن أرضي و 5 أدوار علوية ، وكذا عمارة إسكان اقتصادي بحي تيمور بمدينة قويسنا ، وأخرى إسكان اقتصادي بجوار دار المسنين بمدينة تلا على مساحة 240 متر 20 وحدة سكنية عبارة عن أرضي و5 أدوار علوية.

وخلال الاجتماع تم عرض موقف أعمال تهيئة وترميم 6 محلات تجارية بعمارات الإسكان الاقتصادي بأرض السوق العمومي بمدينة منوف تمهيدا لبدء طرحهم وتأجيرهم حفاظا على المال العام.

وتنفيذ لتوجيهات محافظ المنوفية بتسريع معدلات الأداء لتحقيق الأهداف المرجوة من صندوق الإسكان لتقديم خدمات أفضل للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة لتوفير حياة كريمة وأمنة، أكد السكرتير العام على ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والابتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على المواطنين.