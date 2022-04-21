ضبط 1360 قضية تموينية متنوعة في حملات أمنية مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1360 قضية تموينية متنوعة من بينهم 12 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت (47,676 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف " – 1000 عبوة ملح طعام- 7,250 طن أسمنت).

وتم ضبط (405) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت (33,050 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز - أعلاف"– 74650 قطعة مستلزمات طبية – 6200 لتر سولار- 2488 عبوة سجائر- 16 إسطوانة بوتاجاز).

كما تم ضبط (609) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية "تصرف دقيق مدعم" - 9 قضايا تجميع دقيق مدعم - 53 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 120 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 99 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 39 قضية عدم وجود سجل - 36 قضية توقف عن الإنتاج - 34 استخدام الخبز فى المطاعم).

يأتي ذلك فيما تم ضبط 205 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت (5,950 طن دقيق مدعم "تصرف"– 3,600 طن دقيق مدعم "تجميع" –1680 رغيف بلدى – 34 بطاقة تموينية ذكية)، وكذا (15) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (6,250 طن "أسمدة مدعمة، سكر تموينى") حيث بلغ إجمالى المضبوطات (102,976 طن – 6200 لتر سولار– 2488 عبوة سجائر – 16 إسطوانة بوتاجاز -34 بطاقة تموينية ذكية - 1680 رغيف بلدى - 1000 عبوة ملح طعام- 74650 قطعة مستلزمات طبية).