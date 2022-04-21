موعد عيد الفطر 2022 طبقا للقومي للبحوث

أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الفطر 2022، وينتظر العديد من المواطنين إجازة العيد الرسمية والتى تنطلق يوم الثاني من مايو المقبل، وسط العديد من مظاهر البهجة لدى الكبير والصغير حيث يهتم العديد بمظهرهم وأيضًا بمنازلهم والأناقة فى الملابس والأثاث.

موعد عيد الفطر 2022

عن موعد عيد الفطر لعام 2022 فقد أعلنت المؤسسات الفلكية فى العديد من الدول أنه سوف يتم استقبال عيد الفطر المبارك لعام 2022 فى الثاني من مايو المقبل، وقد يستعد الجميع لإجازة عيد الفطر 2022 على هذا المنطلق.

ففي مصر أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443هـ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً و موعد عيد الفطر 2022 الإثنين 2022 / 5 / 2 م .



وأكد المعهد أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م (يوم الرؤية)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (6-20 دقيقة) بحسب وسائل إعلام مصرية.



من جهته، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الأردن الدكتور جاد القاضي، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443 ستوافق يوم الاثنين الثاني من ايار المقبل (أول أيام عيد الفطر المبارك).

أما عن صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022 فمن المعروف والشائع عن صلاة العيد أنها تؤدى على ركعتين، تليهما خطبة مثيلة بخطبة الجمعة، واتفقت المذاهب الأربعة على طريقة أداء صلاة العيد، لكن الاختلاف الدائر بينها كان بشأن عدد التكبيرات خلال الركعتين.

وشعائر صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53 صباحًا وفق التوقيت المحلي هناك، والذي يختلف تقديمًا وتأخيرًا حسب موقع المنطقة داخل المملكة.

طقوس استعدادات عيد الفطر 2022

يوجد العديد من مظاهر البهجة فى العيد وتتركز على الاطفال، وأيضًا الاهتمام بالمظهر الخارجي للكبار والصغار فكل فرد في العائلة يجب ان يكون على اتم الاستعداد بالمظهر اللائق لاستقبال الضيوف والمهنئين بالعيد وهذا يجعلك ترى الكثير من الناس من حولك وهو ما يجعلك لابد ان تهتم بشكل كامل بمظهرك الخارجي ومن مظاهر الاهتمام بالنفس فى يوم العيد.

الاستحمام الجيد

حلاقة الشعر والذقن

الاهتمام بالنظافة الشخصية

الملابس الرائعة الجديدة

وبالنسبة للبنات زيادة عن كل هذا الاهتمام بالبشرة والشعر بشكل خاص

ويجب الاهتمام في كل عيد بالاهتمام بتغيير بعض أماكن الأثاث في غرف المنزل من اجل إعطاء شكل جديد ورائحة مفضلة تشعرنا بالعيد وقدومه.