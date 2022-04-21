توقعات بانتعاش السياحة العالمية في 2023

قال المجلس العالمي للسياحة والسفر، اليوم الخميس، إن قطاع السياحة والسفر من المتوقع أن يعود لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في 2023 وأن ينمو بمعدل يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال المجلس في تقرير صدر في مؤتمر في مانيلا إن القطاع من المتوقع أن يسجل متوسط نمو سنوي يبلغ 5.8 بالمئة في الفترة من 2022 إلى 2032 بالمقارنة مع متوسط نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.7 بالمئة في الفترة نفسها وأن يوفر 126 مليون فرصة عمل جديدة.

وفي عام 2019 كان قطاع السياحة مسؤولا عن عُشر الناتج المحلي الإجمالي والوظائف لكن جائحة فيروس كورونا قوضت القطاع الذي يقدر حجمه بنحو 9.6 تريليون دولار وخفضت قيمة عائده إلى النصف وتسببت في تسريح 62 مليون شخص من وظائفهم.

وقالت جوليا سيمسون رئيسة المجلس: "الانتعاش سيكون قوياً جداً... وهذا يعتمد بالطبع على أن تنهي الصين الإغلاق". ودعت الحكومات لإعادة فتح الحدود.

وكانت سياسة الصين لاحتواء مرض كوفيد-19 واستمرار إجراءات الإغلاق هناك قد عطلت التجارة العالمية وقطاع السياحة.