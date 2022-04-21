5 شعراء في ختام البرنامج الرمضاني لنادي أدب «آفاق اشتراكية»

يختتم نادي أدب آفاق اشتراكية برنامجه الرمضاني، في التاسعة من مساء الأحد المقبل 24 أبريل 2022، بأمسيته الشعرية الموسيقية الثالثة.

يشارك في الأمسية الشعراء: أحمد الجعفري ورشا عمران ورضا أحمد وأميرة طوسون، بحضور قوي للموسيقار أحمد إسماعيل.

يدير اللقاء الشاعر مصطفى الجارحي بإشراف الكاتبة بهيجة حسين وسط نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي الأدب.

يذكر أن الأمسية الأولى شارك فيها الشعراء: ياسر الزيات وفاطمة وهيدي وابتسام أبو سعدة بحضور قوي للموسيقار فايد عبد العزيز والمطربة منى رجب، وشارك في الأمسية الثانية الشعراء: سعيد شحاتة وياسر سالم وحبيبة الزين، بصحبة الموسيقار المتألق مصطفى رزق.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.