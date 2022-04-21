حامل الحوض.. أفكار مبتكرة لديكور الحمام موضة 2022

حامل الحوض ليس فقط شيئًا ضروريًا لحمل الحوض ولكنه أيضًا طريقة رائعة لإضافة ديكور إلى حمامك، ونستعرض في السطور التالية مغسلة رائعة ومبتكرة لأي حمام موضة 2022، وفقًا لموقع "digsdigs".

يعتبر حامل الحوض المعدني المبتكر والأنيق مع رف صغير فكرة رائعة لمساحة عتيقة أو ريفية، تبدو لطيفة للغاية.

يعتبر حامل المغسلة ذو الأرجل المزدوجة المثبت على الحائط باللون الرمادي والأزرق فكرة رائعة لمنزل ريفي أو مزرعة.

يعتبر حامل للحمام المصنوع من طاولة أرجل دبوس الشعر، مع سلال للتخزين فكرة مثالية لمساحة ريفي أو مزرعة.

حامل حوض خشبي ريفي أنيق يجعل الحوض الحديث والصنبور النحاسي الأنيق يبدو أكثر توازنًا وبرودة.

حامل حوض مصنوع من ماكينة الخياطة، مع سطح زجاجي هو طريقة فريدة وجريئة لإضافة لمسة كلاسيكية إلى حمامك الحديث.

منضدة صغيرة خضراء مصقولة تستخدم كمغسلة إبداعية ورائعة.

يعتبر الحامل الأنيق العتيق من المعدن الأسود القديم وسطح العمل الحجري فكرة رائعة للحمام الراقي.

يمكن أن تصبح الخزانة البيضاء أو المنضدة، منضدة حمام عتيقة جميلة وأنيقة مع الكثير من مساحة التخزين بالداخل.

حامل حوض أبيض عتيق مثل هذا يضيف لمسة متطورة وأنيقة إلى الفضاء ويمكن صنعه يدويًا.

يعتبر حامل الحوض ذو الألواح الخشبية مثل هذا فكرة رائعة وأنيقة جدًا لمساحة حديثة، ويمكن استخدامه في أماكن أخرى أيضًا.

يعتبر حامل المغسلة الخرساني أو الغرور حلاً صناعيًا رائعًا للحمام الحديث أو المعاصر الذي سيضيف إحساسًا عصريًا ومثيرًا إلى مساحتك.

الحامل الهندسي الأنيق باللون الأسود، مع قاعدة معدنية و كونترتوب من الحجر الأسود هو فكرة رائعة لحمام آرت ديكو بأسلوب أنيق.

يعتبر حامل المغسلة بإطار ذهبي فكرة جميلة لحمام آرت ديكو أو حمام حديث أو لامع، وسيضيف القليل من اللمعان إلى المساحة.