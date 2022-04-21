الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حامل الحوض.. أفكار مبتكرة لديكور الحمام موضة 2022

صورة ارشفية
صورة ارشفية

حامل الحوض ليس فقط شيئًا ضروريًا لحمل الحوض ولكنه أيضًا طريقة رائعة لإضافة ديكور إلى حمامك، ونستعرض في السطور التالية مغسلة رائعة ومبتكرة لأي حمام موضة 2022، وفقًا لموقع "digsdigs".

يعتبر حامل الحوض المعدني المبتكر والأنيق مع رف صغير فكرة رائعة لمساحة عتيقة أو رثية أو ريفية ، تبدو لطيفة للغاية

يعتبر حامل الحوض المعدني المبتكر والأنيق مع رف صغير فكرة رائعة لمساحة عتيقة أو ريفية، تبدو لطيفة للغاية.

يعتبر حامل المغسلة ذو الأرجل المزدوجة المثبت على الحائط باللون الرمادي والأزرق فكرة رائعة لمنزل ريفي أو مزرعة أو حمام ريفي عتيق

يعتبر حامل المغسلة ذو الأرجل المزدوجة المثبت على الحائط باللون الرمادي والأزرق فكرة رائعة لمنزل ريفي أو مزرعة. 

يعتبر الغرور الريفي الجميل للحمام المصنوع من طاولة أرجل دبوس الشعر ، مع سلال للتخزين فكرة مثالية لمساحة ريفي أو مزرعة

يعتبر حامل للحمام المصنوع من طاولة أرجل دبوس الشعر، مع سلال للتخزين فكرة مثالية لمساحة ريفي أو مزرعة.

حامل حوض خشبي ريفي أنيق رث يجعل الحوض الحديث والصنبور النحاسي الأنيق يبدو أكثر توازناً وبرودة

حامل حوض خشبي ريفي أنيق يجعل الحوض الحديث والصنبور النحاسي الأنيق يبدو أكثر توازنًا وبرودة.

حامل حوض مصنوع من ماكينة الخياطة Zinger ، مع سطح زجاجي هو طريقة فريدة وجريئة لإضافة لمسة كلاسيكية إلى حمامك الحديث

حامل حوض مصنوع من ماكينة الخياطة، مع سطح زجاجي هو طريقة فريدة وجريئة لإضافة لمسة كلاسيكية إلى حمامك الحديث.

منضدة صغيرة خضراء مصقولة تستخدم كمغسلة إبداعية ورائعة في الحمام مع إحساس ريفي ومزرعة

منضدة صغيرة خضراء مصقولة تستخدم كمغسلة إبداعية ورائعة.

يعتبر الغرور الأنيق العتيق من المعدن الأسود القديم وسطح العمل الحجري فكرة رائعة للحمام الراقي

يعتبر الحامل الأنيق العتيق من المعدن الأسود القديم وسطح العمل الحجري فكرة رائعة للحمام الراقي.

يمكن أن تصبح الخزانة البيضاء أو المنضدة منضدة حمام عتيقة جميلة وأنيقة مع الكثير من مساحة التخزين بالداخل

يمكن أن تصبح الخزانة البيضاء أو المنضدة، منضدة حمام عتيقة جميلة وأنيقة مع الكثير من مساحة التخزين بالداخل.

حامل حوض أبيض عتيق مثل هذا يضيف لمسة متطورة وأنيقة إلى الفضاء ويمكن صنعه يدويًا

حامل حوض أبيض عتيق مثل هذا يضيف لمسة متطورة وأنيقة إلى الفضاء ويمكن صنعه يدويًا.

يعتبر حامل الحوض L Pedestal ذو الألواح الخشبية مثل هذا فكرة رائعة وأنيقة جدًا لمساحة حديثة ، ويمكن استخدامه في أماكن أخرى أيضًا

يعتبر حامل الحوض  ذو الألواح الخشبية مثل هذا فكرة رائعة وأنيقة جدًا لمساحة حديثة، ويمكن استخدامه في أماكن أخرى أيضًا.

يعتبر حامل المغسلة الخرساني أو الغرور حلاً صناعيًا رائعًا للحمام الحديث أو المعاصر الذي سيضيف إحساسًا عصريًا ومثيرًا إلى مساحتك

يعتبر حامل المغسلة الخرساني أو الغرور حلاً صناعيًا رائعًا للحمام الحديث أو المعاصر الذي سيضيف إحساسًا عصريًا ومثيرًا إلى مساحتك.

 

الغرور الهندسي الأنيق باللون الأسود ، مع قاعدة معدنية وكونترتوب من الحجر الأسود هو فكرة رائعة لحمام آرت ديكو بأسلوب أنيق

الحامل الهندسي الأنيق باللون الأسود، مع قاعدة معدنية و كونترتوب من الحجر الأسود هو فكرة رائعة لحمام آرت ديكو بأسلوب أنيق.

يعتبر حامل المغسلة بإطار ذهبي فكرة جميلة لحمام آرت ديكو أو حمام حديث أو لامع ، وسيضيف القليل من اللمعان إلى المساحة

يعتبر حامل المغسلة بإطار ذهبي فكرة جميلة لحمام آرت ديكو أو حمام حديث أو لامع، وسيضيف القليل من اللمعان إلى المساحة.

حامل الحوض طريقة رائعة لإضافة نمط يمكن للحامل أن يستمر أسلوب الحمام يبرز ويجذب الانتباه

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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