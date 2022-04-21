الأجهزة الأمنية تواصل مطاردة حائزي الألعاب النارية قبل العيد

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق قبل عيد الفطر ومطاردة الألعاب النارية التي تعرض حياة المواطنين والأطفال للخطر.

ونرصد خلال التقرير التالي أهم الضبطيات التي تم ضبطها خلال الأيام القليلة الماضية

مليون و200 ألف صاروخ بالجمالية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن وعثر بداخله على (40 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى مليون و200 ألف صاروخ)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

ضبط 27 ألف قطعة من الألعاب النارية بالخصوص

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام شخصين، أحدهما المدير المسئول عن «مكتبة خردوات كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص»، بمزاولة نشاط إجرامى بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية المهربة جمركيًا والمحظور استيرادها أو تداولها بالأسواق، لطرحها للجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المكتبة والمخزن الملحق بها أمكن ضبطهما وبحوزتهما «كمية من الألعاب النارية بلغت 270000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها بالأسواق».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

ضبط 11 ألف قطعة ألعاب نارية بالساحل

كما تمكنت الأجهزة الأمنية وأثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة وبحوزته 119 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 11,900 قطعة ألعاب نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.