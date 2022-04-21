الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: إنشاء نظام إلكتروني لإدارة قواعد بيانات مرضى «الهيموفيليا» في مصر

جانب من الإحتفال
جانب من الإحتفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لمرضى الهيموفيليا، بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز المتخصصة في أمراض الدم على مستوى الجمهورية.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لمرض الهيموفيليا، والموافق 17 إبريل، من كل عام، نظمت الوزارة عدة فعاليات، بالتعاون مع شركة «فايزر» تضمنت إنارة برج القاهرة باللون الأحمر، مع تنظيم احتفالية للأطفال مرضى الهيموفيليا في حديقة «الأزهر بارك» إلى جانب توعية أسر الأطفال بكيفية التعامل مع المرض، وذلك في إطار جهود الوزارة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

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«الصحة»: إنشاء نظام إلكتروني

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة، تولي اهتماماً خاص بأمراض الدم من خلال التوسع في عدد لجان أمراض الدم والتي وصلت إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى المراكز العلاجية الخاصة بمرضى الدم، في مختلف المحافظات، والتي تضم عيادات تخصصية في جميع المحافظات، ويشرف عليها استشاريين وأساتذة.

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«الصحة»: إنشاء نظام إلكتروني

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي افتتحت أول مركزا لعلاج ورعاية مرضى الهيموفيليا، في مستشفى أطفال مصر عام 2018، ويضم فريقاً طبياً متكاملاً، يطبق أحدث البروتوكولات التشخيصية والوقائية والعلاجية، بما يعود بالفائدة على مرضى الهيموفيليا.

ولفت إلى تنظيم برامج تدريبية وتعليمية مستمرة لكافة العاملين في مركز علاج مرضى الهيموفيليا بمستشفى أطفال مصر، مع تجهيز المركز بمعمل متكامل للهيموفيليا، يضم أجهزة قياس معدل تجلط الدم، وكذلك نظام إلكتروني لإدارة قواعد بيانات مرضى الهيموفيليا في مصر.

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«الصحة»: إنشاء نظام إلكتروني

وأكد «عبدالغفار» أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، استحدثت بروتوكولات وأساليب علاجية وفقاً للمعايير العالمية، وتمثلت في إدراج العلاج الوقائي، كخط أول للحفاظ على حياة هؤلاء المرضى وتجنيبهم المضاعفات، مشيرا إلى اعتماد بروتوكول لتطبيق العلاج الوقائي لكافة المرضى، حسب الفئات العمرية، طبقا للجرعات المناسبة والتي تتراوح ما بين جرعة كل أسبوعين إلى جرعة واحدة كل شهر، ما يخفف من معاناة المرضى من كثرة التردد على المستشفيات.

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اليوم العالمى مرض الهيموفيليا الصحة الخدمة الطبية الهيموفيليا نظام إلكتروني فايزر

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وائل لطفي

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