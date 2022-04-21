حشو الأنف السائل.. أحدث اتجاهات «تيك توك» في عالم التجميل

أصبح تيك توك المكان المناسب لجيل الألفية وجيل Z لعرض والتعرف على طرق التجميل والعلاجات الجديدة.

أحدث الاتجاهات التي أثبتت شعبيتها على منصة التواصل الاجتماعي هي تجميل الأنف السائل، والمعروف باسم حشو الأنف، العلاج المؤقت الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 18 شهرًا، ويكتسب قوة دفع كبديل غير جراحي منخفض التكلفة لعملية تجميل الأنف التقليدية.

ما هي عملية تجميل الأنف السائلة؟

حشوات الأنف تستخدم في تجميل الأنف غير الجراحي لتقويم مظهر الأنف من خلال إعادة تشكيله وزيادة حجمه.

يستخدم هذا الإجراء كبديل لعملية تجميل الأنف، يمكن للأفراد الذين لا يريدون تغييرًا دائمًا اختيار حشوات الأنف.

يتم إجراء عملية تجميل الأنف السائلة باستخدام محاقن تحتوي على مادة حشو، والتي يتم إجراؤها لإعادة تشكيل الأنف، سواء لتنعيم المناطق أو نفخها أو إخفاء النتوءات باستخدام حمض الهيالورونيك القابل للتحلل لتحقيق المظهر المطلوب، يمكن للحشوات أن تضيف فقط إلى الأنف ولن تزيل الغضروف أو العظام كما تفعل عملية تجميل الأنف التقليدية.

وفقا لموقع “ذا ناشونال” تضيف هذه الحشوات حجمًا لذا فهي تضيف المزيد من الامتلاء إلى الأنف، هذا يعني أن هذا النوع من الإجراءات يمكن أن يضيف حجمًا إلى الحافة لمنحك أنفًا مقلوبًا، أو يمكنك وضع الحشوات على طول الجسر لإزالة الكتل والنتوءات، يمكنهم إجراء تغييرات صغيرة على أنفك.

ما الفرق بين تجميل الأنف السائل والتقليدي؟

تسمح عملية تجميل الأنف بتصحيح المشكلات الوظيفية مثل مشاكل التنفس وتشوهات العظام، لا يمكن معالجة هذه الأنواع من المشكلات بنجاح إن وجدت، باستخدام علاجات الفيلر، يتم استخدم حشوات الأنف لتصحيح المخالفات الطفيفة فقط.

وعملية تجميل الأنف الجراحية قادرة على تغيير شكل وحجم أنفك بكل طريقة ممكنة، تتضمن عملية تجميل الأنف غير الجراحية حقن الفيلر الجلدي الذي يتكون من حمض الهيالورونيك، وهو مادة تصنعها أجسامنا بشكل طبيعي، في منطقة معينة من الأنف، مما يؤدي في الواقع إلى ملئها وتقويم الأنف.

ماهي مدة عمل حشو الأنف؟

يقول الخبراء إن حشوات الأنف يمكن أن تستمر لمدة 18 شهرًا كحد أقصى، ومع ذلك اعتمادًا على نوع الحشو المستخدم، يمكن إذابة بعضها على الفور إذا لم تحقق التأثير المطلوب.