سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلاني اشتغل وأصرف عليه وأبوه وأخواته»

تقدمت سيدة تبلغ من العمر31 عاما لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تحمل رقم 541 لسنة 2022، طالبت فيها بخلعه لاستحالة المعيشة معه .

و قالت "ندى .ج" فى دعواها، تزوجته وأنا بعمر 20 عاما، فكانت زيجة تقليدية جدا لا يوجد بها أى حب أو مشاعر، ومنذ دخولي بيته وهو دائم التعدى علي بالضرب وتعمد إهانتى والتقليل منى أمام القريب والغريب، تركت له المنزل مرات عديدة وبكل مرة يجبرنى أهلى على العودة له من أجل بيتى وطفلتي الوحيدة، بالإضافة إلى انني رفضت الإنجاب منه مرة أخرى، لأنني كان لدى إحساس كبير بأن سيأتي اليوم وانفصل عنه.

وتابعت الزوجة، منذ سنة ونصف تقريبا أصيب زوجي في حادث طريق وتم بتر ساقه الأيسر وقمت بيع كل مصوغاتى على علاجه، ومن وقتها جلس فى المنزل واضطررت أنا البحث عن عمل لنوفر منه احتياجات منزلنا، وبالفعل تمكنت من العمل فى أحد النوادى الرياضية القريبة وبعد فترة قمت بفتح أيضا كشك لبيع الحلوى بالمنطقة .

وأضافت الزوجة : منذ مرض زوجى و حضر والديه وشقيقه الأصغر لدينا مبررين مساندة ابنهم وهو مريض، ومر شهر وسنة وهما يعيشون معنا بشقتنا ورفضوا العودة لمنزلهم، ولم يساهموا مطلقا فى مصاريف المنزل أو علاج لابنهم المريض، تحدثت مع زوجى كثيرا ليطلب منهم العودة لمنزلهم لكنه رفض، فأصبحت أنا مسؤولة عن زوجى المريض بعلاجه و3 أشخاص آخرين مطلوب منى خدمتهم والإنفاق عليهم.

وتابعت، ومن المحزن فى الأمر بأنهم يدعوا دائما بان ليس لديهم أي أموال، ففاض بي الكيل وطردتهم من الشقة فقاموا بالتعدى على بالضرب المبرح فاصطحبت طفلتي وتركت لهم المنزل وخيرته برجوعي مقابل إخراج أهله من الشقة، فرفض فقمت بتحرير عدة دعاوى قضائية ضده منهم الخلع، ونفقة للصغيرة والمنقولات الزوجية .