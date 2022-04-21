أمينة خليل تنتهي من تصوير دورها بالعائدون خلال أيام

تواصل النجمة أمينة خليل تصوير دورها في مسلسل “العائدون” للنجم أمير كرارة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة قناة dmc.

ويتبقي لأمينة خليل وفريق عمل المسلسل يومان للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل بعد أكثر من 4 أشهر تصوير بشكل متواصل.

ويواصل المخرج أحمد نادر جلال مونتاج الحلقات النهائية من مسلسل العائدون بالتزامن مع عرضه على شاشة dmc.

ملخص الحلقة 19 مسلسل العائدون

كشفت الحلقة 19 من مسلسل العائدون، الذي يعرض على قناة دي إم سي أحداثا جديدة حول مواجهة داعش والعناصر الإرهابية.

وتناولت الحلقة مهمة جديدة للفنان امير كرارة الذي يقوم بدور أحد رجال المخابرات، ومعه أمينة خليل، إذ اكتشفا مراقبتهما عقب الوصول.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it.

ويعرض مسلسل العائدون على شاشة dmc يوميا فى تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد المسلسل مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً اليوم التالى.

ويعرض مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة وأمينة خليل عبر قناة دي إم سي دراما يوميا ، في الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الثانية في الواحدة والنصف ظهرًا

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.