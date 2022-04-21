الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 في حادثي انقلاب سيارتين بالشرقية

اسعاف
اسعاف

ترفع الجهات المرورية بمحافظة الشرقية آثار حادث أصيب خلاله 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي سير منفصلين بنطاق محافظة الشرقية، حيث شهد طريق أنشاص الرمل في منطقة دوران أباظة حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

فيما وقع الحادث الثاني على الطريق الإقليمي بلبيس باتجاه السعديين أمام نزلة غيتة، والذي أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

- تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادثي تصادم، الأول على طريق أنشاص الرمل دوران أباظة، والآخر على الطريق الإقليمي بلبيس السعديين أمام نزلة غيتة، وأسفر الحادثان عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وتم رفع آثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

الشرقية حادث الطريق الإقليمي بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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