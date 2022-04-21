الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه بني سويف» رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر وفصل الصيف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت المهندسة  دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، اليوم الخميس، استعدادات الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك وفصل الصيف، وتم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف و عمل الصيانة الدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب، واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات مياه شرب وصرف صحي على مستوى المحافظة.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، فى تصريحات صحفية، أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات.

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- تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك

وأضافت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه تم  تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً .

وفي سياق آخر، قامت إدارة التوعية بعمل حملات التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه تزامنا مع إقتراب عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الشركة على الحفاظ عل ى مياه الشرب  وعدم الإسراف فيها.

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كما تواصل إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة المشاركة في برنامج جلسات الدوار والتى ينفذها المجلس القومي للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوجيهات رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين والتعاون المستمر مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة من أجل غرس ثقافة الترشيد للمياه فى كل أسرة.

وتم عقد عدة لقيادات مجتمعية بقرى نزلة على كيلانى بالمسجد القبلي وجبل النور بمركز ببا، و بدأ اللقاء بالتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية، التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وخاصة فى القرى المصرية.

الصرف الصحي بني سويف مياه الشرب والصرف الصحي محطات مياه الشرب فصل الصيف عيد الفطر المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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