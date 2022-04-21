الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سائق لحيازته سلاح ناري في مشاجرة بحلوان

محاكمة
محاكمة

تعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة سائق متهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص بحلوان.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه أحرز سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)، وذخائر مما تستعمل في هذا السلاح دون ترخيص.

وأشار مجري التحريات بالقضية  ضابط بمباحث قسم شرطة حلوان، إلى أنه ورد إليه بلاغا مُفاده وجود مشاجرة، وعلى الفور انتقل إلى الموقع، وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري - فرد خرطوش، وذخيرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط؛ عزى إحرازه للسلاح، بقصد استعماله في المشاجرة، حيث ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بأن السلاح ناري يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة عيار 16 م، والسلاح كامل وسليم، وصالح للاستخدام.

 

 

محكمة جنايات القاهرة محاكمة سائق حيازة سلاح

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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