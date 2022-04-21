«حدث ليلا».. «الداخلية»: السيدة المعتدية على فتيات المترو لها معلومات جنائية

وفاة معاون مباحث العامرية في حادث مروري

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام، نرصد أبرزها في نشرة «حدث ليلا».

- وفاة معاون مباحث "العامرية أول" بالإسكندرية وشقيقه في حادث مروري

توفي معاون مباحث قسم العامرية أول بالإسكندرية، وشقيقه إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي.

و تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إخطارًا من الإدارة العامة للمرور، يفيد وقوع حادث على الطريق الصحراوي وتوقف الحركة المرورية.

انتقلت القيادات الأمنية برفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم التأكد من صحة البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنهما فارقا الحياة.

- "الداخلية": السيدة المعتدية على فتيات المترو لها معلومات جنائية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات الفيديو، الذى تضمن تعدي إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو"، عقب ضبط مرتكبة الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية إنه بالنسبة للفيديو الذي تم نشره على إحدى المواقع الإخبارية، و يتضمن تعدي إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو" لاعتراضها على ملابسهما.

وأوضحت أنه بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها ربة منزل، لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحداهن على ارتداء ملابسها بطريقة محتشمة.

- النيابة العامة توضح تفاصيل التحقيقات بفيديو "فتاة البلكونة" بالجيزة

انتهت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، و الظاهر فيها نجدةُ فتاةٍ كادت تسقط من شرفة مسكنها بالهرم إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في الثامن عشر من شهر إبريل الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص ينجدون فتاة تتشبث بحبال نشر الملابس بشرفة مسكنها قُبيلَ سقوطها، وتداول منشورات عدة في أعقاب إذاعة المقطع تدعي بأن الواقعة من الأساس كانت محاولة من والد الفتاة لإلقائها من شرفة المسكن.

وبالتزامن مع ذلك ورد للنيابة العامة بلاغٌ بالواقعة من المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد تلقي خطّ نجدة الطفل إخطارًا بها؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

واستهلت النيابة العامة التحقيقات بتفريغ محتوى الفيديو المتداوَل، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لأشخاص مَن ظهروا به، فتوصلت لبيانات الطفلة ووالدَيْها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة، فتبينت أن سنَّها اثنتي عشرة سنة ميلادية، وقررت في التحقيقات أن والدها حاول تأديبها بضربها لعدم تنظيفها المسكن دون أن تستطيلَ يدُه إليها، ثم بعد ذلك طلب منها إحضار بعض الثياب من شرفة المسكن، فسقطت منها عرَضًا أثناء التقاطها الثياب، وأمسكت بسور الشرفة واستغاثت بوالدها الذي حضر لنجدتها، فلم يتمكن من رفعها، ونادى على جيرانه فحضروا وتمكنوا من الإمساك بها ونجدتها، وأضافت بأن والدها ضربها فورَ إنقاذها لغضبه مما فعلت، وبسؤال والدة الطفلة شهدت بمضمون شهادة ابنتها.

كما سألت النيابة العامة الشخصين الظاهرين بالمقطع، فشهدا بأنهما قد أبصرا تواجد الطفلة بالشرفة يسقط من يدها بعض الثياب على مظلة أسفل الشرفة، فحاولت النزول إليها لالتقاطها، فلم تفلح محاولتها، وكادت الطفلة حينها تسقط من الشرفة لولا نجدة أبيها لها، والذي استغاث بهما لمساعدته في إنقاذها، ثم ضربها والدها فورَ إنقاذها غضبًا من فعلها.

وباستجواب والد الطفلة فيما هو منسوب إليه من اتهامه بتعريض حياة طفلته للخطر أنكر، وقرر مضمونَ أقوال ابنته وزوجته.

-قتيل و3 مصابين.. أمن القاهرة يضبط طرفى مشاجرة «مصنع المعادى»

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 عمال آخرين خلال مشاجرة نشبت داخل أحد المصانع في منطقة المعادي وتم نقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على 5 عمال بتهمة المشاركة في المشاجرة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة ووجود قتيل و3 مصابين داخل مصنع رخام بدائرة قسم شرطة المعادى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مقتولًا بعدة طعنات، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين 6 عمال بسبب خلافات العمل وتعدوا على بعضهم البعض باستخدام الأسلحة البيضاء والمواسير مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 3 آخرين.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ونقل الجثة لمشرحة زينهم وتم تحرير المحضر اللازم

- التحقيق مع المتهم بحمل طفل وطرحه أرضًا بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم بحمل طفل وطرحه أرضًا وسط الشارع ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة، عقب تداول فيديو بمنطقة نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بعد القبض عليه.

كانت البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو مدته 25 ثانية يرصد قيام أحد الأشخاص بحمل طفل وطرحه أرضًا، وقام الأهالي بإبعاد الشخص المعني بالفيديو وحمل الطفل بعيدًا عنه بمنطقة نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر