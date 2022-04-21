مدير «مشروعات الخدمة الوطنية»: القمح سلعة استراتيجية تحظى بأهمية قصوى لدى الدولة

أكد اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن القمح سلعة استراتيجية تحظى بعناية كبيرة وأهمية قصوى لدى الدولة المصرية.

وقال أبو المجد - في كلمته صباح اليوم؛ بمناسبة بدء موسم حصاد القمح في توشكى، بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرجه أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجي.

وأضاف أن القمح يعد أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيرًا على الحياة اليومية المصرية، مشيرًا إلى أنه بعد مضي 4 أشهر من افتتاح مزرعة توشكى يأتي لقاء اليوم تأكيدًا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا بالسعي ومحاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة والأساسية وخاصة محصول القمح.