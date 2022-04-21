الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارة بـ16 عاملاً زراعياً في البحيرة

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

أصيب 16 عاملاً زراعياً بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمالة زراعية، اليوم الخميس، في طريقهم إلى العمل بإحدى المزارع بالقرى الجديدة التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

نُقِل المصابون إلى مستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم وجار نقل أحد المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي نظراً لخطورة حالته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بأحد القرى الجديدة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة 16 عاملاً زراعياً، وتم نقل 15 عاملاً زراعياً لمستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم وجار نقل عامل لمستشفى دمنهور التعليمى نظراً لخطورة حالته.

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وائل لطفي

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