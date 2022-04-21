الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تحتفل به الكنيسة في «خميس العهد».. أبرز المعلومات عن «طقس اللقان»

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بـ"خميس العهد"، وهو اليوم الذي يسبقه أربعاء البصخة ويليه الجمعة الحزينة.

وفي طقس "خميس العهد" يقوم الكهنة في الكنائس برشم أرجل المصلين ورشمهم بالزيت في قداس خميس العهد، اقتداءً بالسيد المسيح.

ويبدأ الأقباط اليوم «صلاة اللقان»، والتي يحتفلون بها ضمن طقوس قداس «خميس العهد».

و«اللقان» هو اسم يوناني للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه والتطهير من الخطية، ويطلق على الصلوات التي يقدس فيها اللقان.

وتجري صلوات اللقان 3 مرات في السنة بكل من "الغطاس، وخميس العهد، وعيد الرسل"، وتوجد نماذج له في كنائس مصر القديمة على شكل "وعاء من الحجر أو الرخام، مثبتا فى أرضية الكنيسة"، بينما توضع في الوقت الحالي المياه في وعاء عادي ويصلي عليها الكاهن.

وصلاة «اللقان» تقام خلال قداس «خميس العهد»؛ تذكارًا لتواضع السيد المسيح عندما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه.

ويقام الطقس نفسه فى «عيد الرسل»؛ لأن الرسل تشبهوا بالمسيح في الخدمة.

أما في "عيد الغطاس"؛ فيستخدم طقس «اللقان» تذكارا لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.

أما عن الطقوس الخاصة بـ«صلاة اللقان في خميس العهد»؛ فـ"بعد قراءة الإنجيل؛ يكمل الكاهن الأواشي والطلبات وقداس اللقان "ذكر نبوءات وصلوات تتحدث عن فاعلية الماء وعلاقته بالخلاص"، ويقوم الكاهن بغسل أرجل الحاضرين، الكهنة ثم الشمامسة ثم الرجال واحدًا واحدًا، أما النساء فيرشمهن الكاهن بلفافة مبلولة بماء اللقان في جباههن وأيديهن فقط".

واعتادت الكنيسة الأرثوذكسية، أن تُرِي باباواتها- مثل "شنودة، وتواضروس"، يرشمون أرجل الشعب من الرجال في يوم خميس العهد.

 

الجمعة الحزينة الخاصة الطقوس دية تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبابا تواضروس لكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسي لقبطية الأرثوذكسية

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