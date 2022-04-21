حزمة إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس.

تحت عنوان "حزمة إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير سوق المال"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع إستراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية مقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذا تفعيل الرخصة الذهبية، كما تضمنت المقترحات إجراءات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تعزيز الدور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن الاجتماع تناول المشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، ومن بينها محطات المياه والكهرباء، كما تمت مناقشة تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بجميع مراكز خدمات المستثمرين، ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكل الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها فى منصة إلكترونية واحدة.

ولفتت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، كان قد أوضح خلال اجتماع الحكومة، أمس، أنه تم تكليف المجموعة الاقتصادية الوزارية المتخصصة، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية الراهنة، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمضي قدما في هذه الملفات.

وأكد أن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع فى الأسواق وبأسعار مناسبة، كما حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة الجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل.



وفي الشأن التعليمي ، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن أمس انطلاق امتحانات الثانوية العامة 26 يونيو القادم على أن تنتهى 21 يوليو ويتخللها إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى تأجيل انعقاد الامتحانات لمدة أسبوعين عــن المـوعد الذي كان محدد سلفا في الخريطة الزمنية.

وأضافت الصحيفة أن الوزير كشف، في تسجيل بثه على موقع الوزارة وقناة "مدرستنا"، أن الاختبارات هذا العام ورقية وطريقة الإجابة بابل شيت متطور على أن تكون الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد حتى يــكــون التصحيح إلكترونياً بالكامل دون تدخل بشري.

وشدد على أنه لن يسمح باصطحاب الكتاب المدرسي أو أجهزة التابلت للطلاب داخــل اللجان لضمان الهدوء وعدم الغش أو البلبلة داخل اللجان وحتى نضمن تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الوزارة تسلم الطلاب ورقة مفاهيم داخل اللجان لكل مادة وضعها القائمون على الامتحانات. وبالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع تعقد الامتحانات فى اللجان المدرسية وليس بالمنزل قبل انطلاق الامتحانات وذلك يومي 20 و21 يونيو.



وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "7.4 مليار دولار عمليات استيرادية خلال شهر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة لاستيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، والتى تتم من خلال فتح اعتمادات مستندية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية في الفترة من 8 مارس إلى 7 أبريل، بلغت نحو 7.4 مليار دولار تم تنفيذها من خلال 34.5 ألف عملية استيرادية، واستحوذ القطاع الصناعي على نسبة ٦٦% من العمليات الاستيرادية.



وأشارت مصادر مصرفية لـ«الأهرام» إلى أن البنوك توفر جميع التيسيرات لعمليات الاستيراد، موضحة أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة المنقضية فقط من شهر أبريل الحالى بلغت نحو 5 مليارات دولار.

وكان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار العمليات الاستيرادية عبر البنوك بنسبة ١٠٠% عبر شركة ضمان مخاطر الائتمان، وهى المبادرة التي تأتى استكمالا لقرار حوكمة عمليات الاستيراد والتعامل بالاعتمادات المستندية.



كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الكهرباء أكدت أنــه لا نية لإقامة محطات تعمل بالفحم وان الاستراتيجية المستقبلية الجديدة للقطاع استبعدت مشروعات الفحم نهائيا بعد الانخفاض الشديد لأسعار الكهـرباء المنتجة من مشروعات الطاقة النظيفة خاصة طاقتي الشمس والرياح وتماشيا مع تعليمات البيئة والاشتراطات البيئة العالمية والاعتماد على الموارد المحلية باعتبار ان الفحم كان سيتم استيراده بالكامل من الخارج.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد شاكر وزيــر الكهرباء والــطــاقــة، قوله إن مصر شهدت فــى السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى مشروعات طاقتى الشمس والرياح مكنتها من امتلاك الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال وهى تعمل الآن لامتلاك الخبرات فى احدث الطاقات النظيفة وهى طاقة الهيدروجين وهناك قرارات مهمة للدولة فــى هــذا المــجــال لتعظيم الاســتــفــادة من الطاقة النظيفة ومحاربة الاحتباس الــحــرارى وتوفير متطلبات التنمية من الكهرباء بأسعار مخفضة.



وتحت عنوان "مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، لتنص على أن ينشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وممثلا لاتحاد بنوك مصر، وخبيرا فى الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعنى بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.



وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "علاج مليون مواطن من قوائم الانتظار وتطعيم 55% من المصريين" ، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة أكد أن مصر تمكنت من إحداث التوازن بين مراعاة صحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن حالات الإصابة وصلت إلى أدنى معدلات خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن مرت مصر بخمس موجات من انتشار فيروس كورونا، موضحًا خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية أمـس، أن معدل التطعيم بمصل كورونا وصل لمستويات كبيرة، حيث حصل 8.45% من المواطنين على 3 جرعات من المصل المضاد للفيروس.

وذكر أن 58% من الأدوية التي يتم توفيرها في مصر يتم إنتاجها عبر الشركات المصرية، وأن الأسواق لم تشهد أية حالات نقص للأدوية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى معالجة مليون مواطن كانوا على قوائم انتظار العلاج، وأن مصر تعد واحدة من الدول التى تعاملت بشكل جيد مع فيروس «سي»، لافتا إلى تخصيص 01 مليارات جنيه، لإجراء 1.1 مليون عملية جراحية.