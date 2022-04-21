بدون عجلة قيادة أو دواسات.. «تسلا» تخطط لإنتاج سيارة ذاتية القيادة في 2024

تعتزم شركة "تسلا" الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية إنتاج سيارة جديدة في عام 2024، تعمل بدون عجلة قيادة وبدون دواسات.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم، إن هذه السيارة، ذاتية القيادة، والتي تسمى بـ"روبوتاكسي" تستهدف تحقيق الحد الأدنى من التكلفة عن كل ميل، معتبراً أنها ستكون معبرة عن المستقبل، حسب تصريحات نشرت بموقع "بيزنس إنسايدر".

وأضاف أن مدة العامين المقبلين ستكون للتطوير والاختبار ثم الإنتاج بحجم تجاري كبير ليطرح في الأسواق متوافقا مع القواعد التنظيمية المتغيرة من ولاية لأخرى.