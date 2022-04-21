الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

بدون عجلة قيادة أو دواسات.. «تسلا» تخطط لإنتاج سيارة ذاتية القيادة في 2024

تسلا
تسلا

تعتزم شركة "تسلا" الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية إنتاج سيارة جديدة في عام 2024، تعمل بدون عجلة قيادة وبدون دواسات.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم، إن هذه السيارة، ذاتية القيادة، والتي تسمى بـ"روبوتاكسي" تستهدف تحقيق الحد الأدنى من التكلفة عن كل ميل، معتبراً أنها ستكون معبرة عن المستقبل، حسب تصريحات نشرت بموقع "بيزنس إنسايدر".

وأضاف أن مدة العامين المقبلين ستكون للتطوير والاختبار ثم الإنتاج بحجم تجاري كبير ليطرح في الأسواق متوافقا مع القواعد التنظيمية المتغيرة من ولاية لأخرى.

تسلا الولايات المتحدة سيارة ذاتية القيادة

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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