عبر الفيديو كونفرانس.. السيسى يفتتح عددا من صوامع القمح على مستوى الجمهورية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدد من مجمعات صوامع تخزين القمح، على مستوى الجمهورية، وذلك خلال فعاليات بدء موم حصاد القمح بتوشكى جنوب الوادي بمحافظة أسوان.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، ودعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقيق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

ويعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.