الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبر الفيديو كونفرانس.. السيسى يفتتح عددا من صوامع القمح على مستوى الجمهورية

السيسى يفتتح صوامع
السيسى يفتتح صوامع القمح عبر الكونفرانس

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدد من مجمعات صوامع تخزين القمح، على مستوى الجمهورية، وذلك خلال فعاليات بدء موم حصاد القمح بتوشكى جنوب الوادي بمحافظة أسوان.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، ودعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقيق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

ويعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

عبر الفيديو كونفرانس.. السيسى يفتتح عددا من صوامع القمح على مستوى الجمهورية

النيابة العامة توضح تفاصيل التحقيقات بفيديو فتاة البلكونة بالجيزة

سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل في مصر للبيع والشراء عيار 21

بث مباشر.. السيسى يشهد بدء موسم حصاد القمح بتوشكى

الداخلية: السيدة المعتدية على فتيات المترو لها معلومات جنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق مواقع حكومية إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية