وزير الزراعة: مساحة القمح المنزرعة وصلت إلى 3.65 مليون فدان

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن مساحة القمح المنزرعة بلغت 3.65 مليون فدان فى 2021-2022.

وأوضح القصير، خلال فعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى، أن القطاع الزراعى يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن حجم المساحة الزراعية فى مصر بلغ 9.7 مليون فدان.

ولفت القصير، إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات فى السلامة الغذائية بدءًا من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالى أصبح ملف الأمن الغذائى يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال مسارات متوازية.