القصير: القطاع الزراعى يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلى

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن القطاع الزراعى يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن حجم المساحة الزراعية فى مصر بلغ 9.7 مليون فدان.

وأشار القصير، خلال فعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى، إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات فى السلامة الغذائية بدءًا من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالى أصبح ملف الأمن الغذائى يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال مسارات متوازية.

وأضاف وزير الزراعة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى فى عدد من المحاصيل الزراعية.