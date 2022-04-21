الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يرفع دعوى قضائية على تركيا بدفع مبلغ 34 مليار دولار

وزير النفط العراقي
وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار

كشف وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار عن أنه طلب من محكمة دولية دفع مبلغ 34 مليار دولار مترتبة على الجانب التركي بشأن إيقاف تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان عبر الأراضي التركية.

 

وقال وزير النفط العراقي في مقابلة مع تلفزيون العراقية الحكومي"نريد تعويضا بقيمة 34 مليار دولار بعد أن قدمنا كافة البيانات إلى محكمة قضايا التحكيم الدولية التجارية بشأن هذا الموضوع".

 

وأضاف "لا أتوقع أن تصدر المحكمة حكما بهذا المبلغ بل بجزء منه وهذه حقوق شركات ولا علاقة لها بالعلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين ولا يؤثر ذلك على العلاقات الثنائية مع تركيا".

 

وتشن تركيا حاليا عملية عسكرية واسعة في شمالي العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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