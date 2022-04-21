واشنطن بوست: هناك سباق مع الزمن لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال للكاتب ديفيد إغناطيوس إن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يخوضون سباقا مع الزمن لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة الكافية لوقف هجوم الموجة الثانية الضاري الذي شنته روسيا يوم الثلاثاء ضد الجزء الشرقي من البلاد.

وتوقع القادة العسكريون الأمريكيون أن يكون الأسبوعين أو الأربعة أسابيع القادمة حاسمة، فإذا لم يتمكن الروس من التغلب على القوات الأوكرانية في الشرق، فسوف يتبع ذلك مأزق دموي طويل، وتؤدي العقوبات إلى إعاقة الاقتصاد الروسي والخسائر المتزايدة إلى إضعاف معنوياتها.

ونقل الكاتب عن أحد كبار مسؤولي الدفاع (لم يسمه)، الذي وصف الاندفاع لتوفير الأسلحة إنه في الوقت الحالي، "مهمتنا هي الحفاظ على تدفق الأسلحة والذخيرة. إذا فعلنا ذلك، فإن الأوكرانيين سيواصلون القتال. ... لن يرفعوا أيديهم ويستسلموا".

وأضاف أنه مع بدء الجولة الثانية، يبدو أن روسيا تحاول القيام بحركة "كماشة كلاسيكية" لسحق القوات الأوكرانية في الشرق. فالهجوم الروسي سوف يدفع غربا من منطقة دونباس، ولكن أيضا جنوبا من منطقة خاركيف والشمال من الساحل بالقرب من ماريوبول.

وأشار إلى أن الروس يتفوقون في كل جانب في هذه المعركة إلا جانبا واحدا: فهم لا يقاتلون على أرضهم، مؤكدا أن الأوكرانيين أظهروا قدرة على شن دفاع شجاع ومنضبط ضد قوة روسية أقوى عدديا، كما فعلوا في صد الهجمات الروسية على العاصمة كييف الشهر الماضي.

ورأى أن الرئيس فلاديمير بوتين وجنرالاته يعودون إلى التكتيك الروسي التقليدي المتمثل في تركيز قوة النيران الهائلة في مسرح محدود للمعركة، ثم قصف العدو، حيث سيكون هذا النهج أسهل في الشرق، وستمكن الأرض المسطحة الجيش المتقدم، وتجعل تكتيكات الكر والفر الأوكرانية أكثر صعوبة في التنفيذ.