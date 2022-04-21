بينها ليلة القدر.. مواعيد الليالى الوترية فى العشر الأواخر من رمضان
«ليلة القدر خير من ألف شهر».. مع دخول شهر رمضان المبارك في العشرة الأوخر نبحث عن الليالي الوترية والتي من المحتمل أن يكون فيها ليلة القدر وتكون كالآتي:
- ليلة 21 تبدأ من مغرب الخميس 21-4-2022 حتى فجر الجمعة 22-4-2022
- ليلة 23 تبدأ من مغرب السبت 23-4-2022 حتى فجر الاحد 24-5-2022
- ليلة 25 تبدأ من مغرب الاثنين 25-4-2022 حتى فجر الثلاثاء 26-4-2022
- ليلة 27 تبدأ من مغرب الاربعاء 26-4-2022 حتى فجر الخميس 27-4-2022
- ليلة 29 تبدأ من مغرب الجمعة 29-4-2022 حتى فجر السبت 30-4-2022