الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: نواجه أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

حذر جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من "أخطر أزمة" تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء "تاس"، قال بوريل خلال مؤتمر في مدينة مدريد الإسبانية: "اليوم لا أحد يشك في هذا.. أوروبا في خطر".

ودعا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد، مشيرًا إلى أنه لا يتم النظر في مسألة إنشاء جيش أوروبي مشترك في المستقبل القريب.

وفي حديثه للصحفيين بعد المؤتمر، لم يعلق بوريل على اختبار روسيا لصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، لكنه نوه إلى أن "روسيا تشكل تهديدا واضحا في الوقت الحالي، لقد غزت بلدا آخر وهو أوكرانيا".

وأضاف: "نحن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، ونبحث عن حلول دبلوماسية للصراع".

وتابع: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات التي ستسمح لنا بتحقيق السلام مرة أخرى. ولكن حتى يصبح بوتين جاهزا لذلك، يجب أن نواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

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