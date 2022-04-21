خبير لوائح عن مباراة مصر والسنغال: «لن تُعاد»

كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، الموقف القانونى من إعادة مباراة مصر والسنغال الحاسمة للتأهل لكأس العالم قطر 2022.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN": "المباراة لن تُعاد، ولا يوجد ما يستدعي إعادتها، والجمهور السنغالي لم يقتحم ملعب المباراة ومنع استئنافها، كما لم يقم الجمهور السنغالي بالاعتداء على لاعبي الفراعنة".

وأضاف: "العقوبة المنتظرة ضد المنتخب السنغالي، ستكون غرامة مالية سيسددها الاتحاد السنغالي، فضلًا عن حرمان أسود التيرانجا من اللعب بحضور الجماهير لمباراتين فيما أكثر".