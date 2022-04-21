الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير لوائح عن مباراة مصر والسنغال: «لن تُعاد»

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، الموقف القانونى من إعادة مباراة مصر والسنغال الحاسمة للتأهل لكأس العالم قطر 2022.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN": "المباراة لن تُعاد، ولا يوجد ما يستدعي إعادتها، والجمهور السنغالي لم يقتحم ملعب المباراة ومنع استئنافها، كما لم يقم الجمهور السنغالي بالاعتداء على لاعبي الفراعنة".

وأضاف: "العقوبة المنتظرة ضد المنتخب السنغالي، ستكون غرامة مالية سيسددها الاتحاد السنغالي، فضلًا عن حرمان أسود التيرانجا من اللعب بحضور الجماهير لمباراتين فيما أكثر".

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