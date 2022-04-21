الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية تصدر تحذيرًا لرعاياها فى القدس

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في القدس

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس، اليوم الأربعاء، إنذارا أمنيا لرعاياها المقيمين في إسرائيل.

ووفقا للإنذار، "يتعين على مواطني الولايات المتحدة البقاء يقظين واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، حيث إن الحوادث الأمنية تقع غالبا دون سابق إنذار".

وأضافت السفارة أن البيئة الأمنية في المنقطة "معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة، حسب الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".

ودعت السفارة الموظفين الحكوميين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم إلى الامتناع عن دخول البلدة القديمة في القدس بعد حلول الظلام وفي أيام الجمعة.

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جماعة المختلين وطنيًا!

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