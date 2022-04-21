الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد، طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. .

 


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل على محافظات ومدن مصر:

 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21  أبريل 2022:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة.  
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة.
شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22  أبريل 2022:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة.  
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة.
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23  أبريل 2022:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة.  
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة.
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 24  أبريل 2022:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.  
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة.
شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 25  أبريل 2022:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.  
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة.
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

عبر الفيديو كونفرانس.. السيسى يفتتح عددا من صوامع القمح على مستوى الجمهورية

النيابة العامة توضح تفاصيل التحقيقات بفيديو فتاة البلكونة بالجيزة

سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل في مصر للبيع والشراء عيار 21

بث مباشر.. السيسى يشهد بدء موسم حصاد القمح بتوشكى

الداخلية: السيدة المعتدية على فتيات المترو لها معلومات جنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق مواقع حكومية إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية