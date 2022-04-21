الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد، طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. .







وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أبريل 2022:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة.



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أبريل 2022:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة.



درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أبريل 2022:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة.



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 24 أبريل 2022:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة.



درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 25 أبريل 2022:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة.

