بايدن يجتمع مع مسؤولى وزارة الدفاع الأمريكية حول الحرب فى أوكرانيا

أعلنت قناة العربية في خبر عاجل لها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية حول الحرب في أوكرانيا، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل ما حدث في الاجتماع.

في ذات السياق أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، طالت 29 شخصا و40 كيانا، تتهمهم واشنطن بمساعدة الجهات الروسية الأخرى في التهرب من العقوبات.

واستهدفت العقوبات الجديدة مصرف "ترانس كابيتال بنك" الروسي، الذي اعتبرته واشنطن "الحلقة الرئيسية في المحاولات للالتفاف على العقوبات".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المصرف "عرض خدماته على عدد من المصارف في آسيا، بما فيها في الصين والشرق الأوسط، وكذلك سبل الالتفاف على العقوبات".

وأمهلت الخزانة الأمريكية كافة الجهات حتى 20 مايو المقبل لإنهاء كافة التعاملات معه.