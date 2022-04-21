حلاق يتهم أهل زوجته بإطلاق النيران عليه بعد «دعوى زنا»

أصيب شاب يدعى عماد حمدي، 32 عاما، بطلق ناري من سلاح خرطوش أثناء عودته إلى المنزل، من أشخاص مجهولين الساعة العاشر مساء الأمس الأربعاء.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث إصابة شخص يدعى عماد حمدي بطلق خرطوش في أطرافه السفلية.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم في قسم الجراحة، وتم عمل اللازم من أطباء المستشفى العام وإخراج الشظايا والسماح بخروجه.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم عمل التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لمعرفة الجناة.

واتهم الحلاق أهل زوجته بأنهم هم الذين أطلقوا النار عليه بسبب رفع قضية زنا على زوجته هـ.أ في شهر نوفمبر العام الماضي بعد ضبط زوجته مع عشيقها داخل غرفة نوم منزل الزوجية، مما أدى إلى فقدان أعصابه وقام بالتعدي على عشيق زوجته بسلاح أبيض في البطن، واستئصال أجزاء من الأمعاء وحبس الزوجة والعشيق على ذمه القضية، والتي سوف تنظر الأسبوع المقبل، وقامو بإطلاق النار عليه للضغط والترهيب للتنازل عن القضية.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة صباح باكر لاستكمال التحقيقات في الواقعه.