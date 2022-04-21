الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على مناطق بقطاع غزة

صاروخ الاحتلال علي
صاروخ الاحتلال علي القطاع

قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس ، بشن سلسلة غارات على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ موقعا عند مدخل المخيم المذكور، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخله، وفي بعض منازل وممتلكات المواطنين القريبة دون أن يسجل إصابات.

 

وكانت طائرات الاحتلال قصفت فجر أمس موقعاً غرب محافظة خان يونس دون وقوع إصابات.


وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد عملية إطلاق صاروخي من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنة سيدروت في الغلاف.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت، تم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

 

الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات إسرائيل حول الأرض الفلسطينية..

من جانب آخر، علق المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، مساء أمس الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، التي ادعى فيها أن الأرض الفلسطينية ليست أرضًا محتلة.

وأكد أبوردينة، أن تلك التصريحات مرفوضة ومضللة وتتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، ولا تلغي حقيقة أن الأرض الفلسطينية تخضع لاحتلال عسكري إسرائيلي.

وأوضح، أن هذه التصريحات لا تغطي السياسات العدوانية لجيش الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأن الدولة الفلسطينية قائمة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية على حدود العام 1967، ولن تعطي شرعية لأقوال بينيت، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وشدد أبوردينة على أن مزاعم بينيت لا تسهم إلا بمزيد من زعزعة الاستقرار وخلق التوتر وتشجيع المستوطنين على مواصلة عدوانهم في القدس والضفة الغربية.

وتابع أن مثل هذه التصريحات الإسرائيلية، واستمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرضها من خلال المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، خاصة في المسجد الاقصى المبارك لن تنجح.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي صاروخ غارات إسرائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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