جزيرة غمام الحلقة 19.. مشهد الشيخ عرفات يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر حوار الشيخ عرفات، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين منصات التواصل الاجتماعي، فقد تضمنت الحلقة الـ19 من مسلسل جزيرة غمام، مناظرة بين الشيخ محارب والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، ويسري والذي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة والشيخ عرفات والذي يجسده الفنان أحمد امين، بعدما رفض البطلان والذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي، تعيين عرفات شيخًا للجزيرة، الأمر الذي دفع الحاج عجمي والذي يجسده النجم رياض الخولي، إلى إنعقاد مناظرة بين الثلاثي أمام أهل الجزيرة.

«عمري ما طلبت منكم حاجة».. وجّه الشيخ عرفات حديثه للشيخ محارب والشيخ يسري، قائلًا: «الشيخ يسري عنده بدل البيت أتنين وسابني أمشي.. وانا مزعلتش يبقي الدين يا شيخ يسري يقول أن أخوك وجارك وتربية شيخك مش لاقي مكان ينام فيه.. وقولت الحمد لله».

وتابع كلامه لأهل القرية: «الشيخ محارب قاعد في الجامع يعطي دروس وقالي أنا فيه، لكن ولا عاتب الشيخ يسري ولا سألة عليا.. يبقي كيف بلد تأمنكم على دينها وقلوبها وأنتو قلوبكم محنتش على أخوكم».

الشيخ عرفات.. «أنا جاهل»

وجه الشيخ عرفات حديثه لأهل الجزيرة قائلًا: أنا جاهل وأقل واحد فيكم.. كبير الجزيرة طلب مني أكون شيخ القرية وأنا قولتله أنا مش شيخ والي قلبي هيشور عليا بيه هقوله، أنا معرفش حاجة.. كل إللي اعرفه أن الي يحب ربنا.. ربنا يحبه، وأن فلوس الجامع الفقير أولى بيها.

"القلب له وضوء زي ما الرجلين واليدين والرأس.. وإللي ينفع الناس هو الي يخدمهم ويبقي تحتيهم مش فوقيهم".

وتابع الشيخ عرفات في المشهد الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: «إللي ينصح الناس بالفقر وهو غني يبقى شيطان.. وإللي شاغل نفسه بالناس يبقي ناقص أدب.. ربنا رحيم هو الحنان والمنان.. هو إللي بيهدي العاصي ويغفر للمذنبين وأنا أولهم».

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.