جزيرة غمام الحلقة 19| عرفات بكلام من القلب: «أنا مش شيخ أنا جاهل» (فيديو)

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 19 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى “جزيرة غمام” لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19

وخلال الحلقة 19 يدور مناظرة بين الشيخ عرفات "أحمد أمين" والشيخ محارب" فتحي عبد الوهاب بحضور أهالي الجزيرة والعمدة الحاج عجمي "رياض الخولي"، وبدأ عرفات بمقدمة من القلب: "الشيخ مدنيش غير سبحته، الحمدلله وأن قبلت بس يارب أكون قدها عمري ماطلب منكم حاجة، الشيخ يسري بقي عنده بيتن كبار، وأن مشيت ومزعلتش، يبقي الدين ياشيخ يسري أن أخوك وإللي اتربي معاك وجارك وربايه شيخك، مش لاقى حته يتاوي فيها، وانت تغمض عينيك في بيت من بيوت الأكبار، من غير ما تطمن عليا، وقولت الحمد لله".

وتابع:" الشيخ محارب قعد في الجامع يدي دروس الدين ويوعظ في الناس والشرع، والصراحة قالي اقعد معانا اتعلم وبيت هنا، ولا عاتب الشيخ يسري ولا سأل علي أخوه وربايه شيخه وجاره، عايش منين وكيف، يبقي كيف بلد تأمنكوا علي قلوبها ودينها وانتوا قلوبكم مسألتش علي أخوكم ورباية شيخكم عايش فين، ياأهل جزيرة غمام عرفات مش شيخ عرفات جاهل، كبير الجزيرة قالي اقعد مطرح الشيخ مدين قولت له لا أقعد مطرح نفسي، وإللي قلبي يشور عليا بيه أقوله لو كانت القعدة النهاردة عشان تعرفوا مين فينا أعلم أن أقل واحد فيكم وكلكم علي رأسي، وأصغر عيل هنا يفهم عني، أن معرفش حاجة كل إللي أعرفه أن إللي بحبه ربنا يحبه، وفلوس الجامع الفقير أولي بيهم والقلب له وضوء، وإللي ينفع الناس إلا تحيتهم مش فوقيهم".

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.