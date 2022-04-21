الشيخ ياسين التهامى يتألق فى الليالى الرمضانية على مسرح النافورة بالأوبرا (صور)

بدأ حفل شيخ المنشدين الشيخ ياسين التهامي، المقام على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، ضمن الليالى الرمضانية التى تنظمها الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وكعادته استطاع «خادم الأحباب» شيخ المنشدين ياسين التهامى؛ خلق حالة من السمو الوجدانى على مسرح النافورة، واستقبل مريديه من مختلف الثقافات والفئات العمرية ملتزمين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لترتقى المشاعر إلى عنان السماء.

وأنشد التهامي عددًا من أبيات الأشعار الصوفية، وقصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها الحضور ليلقى الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد التراثية، ويؤكد استعادة الإنشاد الدينى لأمجاده ومكانته المرموقة التي احتلها على ساحة الفنون العربية.

وأقيم الحفل تحت شعار «كامل العدد»، وذلك بعد نفاد كافة التذاكر الخاصة بالحفل والتى تم طرحها للجمهور عبر الموقع الإلكتروني وجاءت الأسعار مقسمة إلى أكثر من فئة وبدأت أسعار التذاكر بمبلغ 110 جنيهات للفئة الأولى، والفئة الثانية بمبلغ 85 جنيهًا، والفئة الثالثة بمبلغ 60 جنيهًا، والفئة الرابعة بمبلغ 45 جنيهًا مصريًا.

ويقام الحفل، ضمن البرنامج الرمضاني الأوبرالي الذي يقام برئاسة الدكتور مجدي صابر ، ويضم 49 حفلا رمضانيا، تبدأ في التاسعة والنصف مساء، على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويتضمن برنامج الفعاليات أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للاأوبرا.

يذكر أن الشيخ ياسين التهامي، أحيا مؤخرا حفل ضخم على مسرح جامعة مصر للعلوم فى إطار الدور التنويرى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن قبلها شارك في فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ 29 وقدم مجموعة مميزة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب عدد من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق.