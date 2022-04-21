قصة الضحك فى حياة الأبنودى وعلاقته بالزعيم

فى ذكرى رحيله السابعة؛ ثمة ضحكات أنعشت قلب ورئة شاعر "عدى النهار" الكبير عبد الرحمن الأبنودى (11 أبريل 1938 – 21 أبريل 2015)، وعن الضحك في حياة أشهر شعراء العامية في مصر محطات قليلة أحيانًا لكنها مفعمة بالتفاصيل؛ خاصة وأنه كشف في إحدي لقاءاته التليفزيونية عن أنه من النادر وجود من يستطيع إضحاك من هم في سنه وتجربته وزمانه، وإن كان ذلك لا يمنع من أنه كان "ابن نكتة" بحسب الأديب يوسف القعيد الذي قال عنه في لقاء ببرنامج «وماذا بعد؟»، على قناة «LTC»، مع الإعلامية رولا خرسا: «الشاعر الأبنودي، كان ابن نكتة، وطريقة إلقاءه للنكت جيدة جدًا، تزيل الكآبة من المكان الذي نتواجد فيه».

علاقة الخال بالزعيم

ولد الفنان عادل إمام عام 1940 أي بعد عامين من ميلاد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي؛ وإن كان مسار الاول نحو السينما لم يكن بعيدًا عن ما خطته كلمات الخال من القصائد العامية، حيث جمعهما مبنى الإذاعة عام 1973 في البرنامج الإذاعى الشهير "أرجوك لا تفهمني بسرعة" من بطولة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونجلاء فتحي، وعادل إمام، عندما كان يمر على بليغ حمدي الذي كان يتابع تسجيل أغنيات هذا العمل بالإذاعة.

حوار لم ير النور بين "الخال" و"الزعيم"

فى لقاء صحفى للمخرج جميل المغازي، أشار إلى أن ثمة لقاء تليفزيوني كان سيقدمه الخال عبد الرحمن الأبنودي مع الزعيم الفنان عادل إمام ضمن حلقات كان يصورها إلا أن هذا اللقاء لم ير النور؛ بسبب وفاة الفنان مصطفى متولي، ومن ثم توقفت المناقشات بشأن اللقاء.

الزعيم عادل إمام ظلت علاقته بالخال ممتدة حتى وفاته؛ فعندما كان يجرى عبد الرحمن الأبنودي عملية جراحية كان من أول المترددين عليه في المستشفى "الزعيم"؛ والأرشيف الصحفى غني بالصور التي تجمع بينهما؛ منها على سبيل المثال زيارته للخال عام 1998 في إحدى المستشفيات.