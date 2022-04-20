حبس شاب دهس طالبة فى المحلة 4 أيام

قررت نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، حبس شاب "حدث" 4 أيام على ذمة التحقيقات، دهس طالبة بالصف الثالث الإعدادى أثناء قيادته سيارة ملاكي بالمخالفة لشروط القيادة والسن القانونية، بمنطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة، أثناء تواجدها برفقة زميلاتها عقب خروجهم من المدرسة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ باستقبال مستشفى المحلة ميسرة أحمد الحباك طالبة بالصف الثالث الإعدادى مصابة بجرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونزيف بالمخ وحالتها الصحية حرجة ولا يمكن استجوابها ادعاء حادث سير بمنطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين أن سيارة ملاكي صدمت طالبة أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة يقودها شاب "حدث" يدعي "أحمد. ع" يبلغ من العمر 16 عامًا وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من القبض على الطفل المتهم في واقعة الدهس سائق السيارة الملاكي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وتم التحفظ على السيارة وتفريغ الكاميرات المحيطة.