جزيرة غمام الحلقة 19.. خلدون يشعل الفتنة في القرية ومحارب يتحدى الحاج عجمي

خطفت الحلقة الـ19 من مسلسل جزيرة غمام، الأنظار حيث تضمنت الحلقة، مناظرة بين الشيخ محارب والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، ويسري والذي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة والشيخ عرفات والذي يجسده الفنان أحمد امين، بعدما رفض البطلان والذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي، تعين عرفات شيخًا للجزيرة، الأمر الذي دفع الحاج عجمي والذي يجسده النجم رياض الخولي، إلى انعقاد مناظرة بين الثلاثي أمام أهل الجزيرة.

الشيخ محارب يصطدم بالحاج عجمي

"عجمي عايز راجل يمشيه على كيفه".. بهذا الجملة انتفض الشيخ محارب من مجلسه ووجه حديثه لأهل القرية المتواجد بالمناظرة، قائلًا: " الي عايز طريق الحق وشرع ربنا يجي معايا وفي صفه.. اما الي عايز المزاج هو حر".

على الفور رد الحاج عجمي والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، قائلًا:" دي فتنة يأهل الجزيرة، وكل واحد فيهم محضر الكلام الي بيقولة"، ليرد الشيخ عرفات:" دي الزوبعة الي حذر منها الشيخ مدين، قال قبلها هتكثر الفتن وتنتشر شياطين الأنس".

خلدون: «أنا معاك يا شيخ محارب»

اصطاد خلدون والذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، في الماء العكر، وصاح بعلو صوته أنه مع الشيخ محارب راجل البر والشرع، كما أعلن البطلان والذي يجسد دوره النجم محمود البزاوي أنه مع الشيخ محارب.

وكان قد بدأ الشيخ يسري المناظرة بكلامه عن الشيخ عرفات، واصفًا إياه بعدم الفهم والعلم، وأنه شخص غير متزن، ليرد الشيخ عرفات قائلًا: «أنا مش شيخ ولا قولت كدا».

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.